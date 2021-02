Can Yaman e Diletta Leotta stanno insieme: la coppia esce allo scoperto (Di venerdì 5 febbraio 2021) Can Yaman e Diletta Leotta stanno insieme. L’attore turco e la conduttrice sono usciti ufficialmente allo scoperto con una foto Finalmente dopo tanto chiacchiericcio Diletta Leotta e Can Yaman sono usciti allo scoperto. Da settimane, ormai si parla di una relazione segreta tra i due e uno scatto postato dall’attore turco metterebbe fine al pettegolezzo. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Can. L’attore turco e la conduttrice sono usciti ufficialmentecon una foto Finalmente dopo tanto chiacchiericcioe Cansono usciti. Da settimane, ormai si parla di una relazione segreta tra i due e uno scatto postato dall’attore turco metterebbe fine al pettegolezzo. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Il flirt tra Can Yaman e Diletta Leotta continua ad essere al centro delle notizie di Gossip del momento. In queste ultime ore, infatti, Can Yaman ha deciso di uscire allo scoperto e lo ha fatto postando sul suo ...

Fino a quando l'editore Yigit (Utku Ates) riuscirà a mentire per sabotare l'eventuale riappacificazione tra Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir)? Nelle prossime puntate italiane di Daydreamer - Le Ali del Sogno , la ragazza scoprirà infatti che è stato proprio Yigit, con la complicità del commerciante ...

La carriera e la vita privata di Can Yaman sono in un momento di gloria. Dopo l'ufficialità della storia con Diletta Leotta, arriva un'altra notizia.

Siamo sempre alla stessa domanda: Can Yaman e Diletta Leotta fanno sul serio? C'è chi dice di no, ma ovviamente c'è anche chi dice di sì (a dirlo sono soprattutto le foto comparse sui settimanali e su ...

