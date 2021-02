Xbox Series X/S inseguono PS5? Microsoft avrebbe venduto un milione di console in meno (Di giovedì 4 febbraio 2021) Stando al noto analista Daniel Ahmad, Xbox Series X/S starebbero inseguendo PS5 nelle vendite, dato che le console di Microsoft avrebbero venduto un milione di unità in meno rispetto alla next-gen di Sony. L'analista ha commentato un tweet di Ryan McCaffrey di IGN in cui il giornalista parla delle vendite di PS5, attualmente a quota 4,5 milioni di console piazzate e, nel farlo, ha suggerito che le nuove Xbox sono attualmente indietro di circa un milione di unità. Il giornalista di IGN non ha voluto fare il solito confronto tra numeri, ma voleva fare chiarezza su quante console hanno venduto insieme Microsoft e Sony, ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 4 febbraio 2021) Stando al noto analista Daniel Ahmad,X/S starebbero inseguendonelle vendite, dato che lediroundi unità inrispetto alla next-gen di Sony. L'analista ha commentato un tweet di Ryan McCaffrey di IGN in cui il giornalista parla delle vendite di, attualmente a quota 4,5 milioni dipiazzate e, nel farlo, ha suggerito che le nuovesono attualmente indietro di circa undi unità. Il giornalista di IGN non ha voluto fare il solito confronto tra numeri, ma voleva fare chiarezza su quantehannoinsiemee Sony, ...

