Wonder Woman 1984 dal 12 febbraio in esclusiva digitale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Wonder Woman 1984 arriva dal 12 febbraio in esclusiva digitale; la scena iniziale in anteprima sul canale Youtube di Warner Bros. Italia. L'attesa è finita! Warner Bros. Entertainment Italia annuncia l'arrivo in Italia di Wonder Woman 1984, l'attesissimo film diretto da Patty Jenkins con protagonista Gal Gadot, in esclusiva digitale da venerdì 12 febbraio, disponibile per l'acquisto e il noleggio premium su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity. Dalla regista Patty Jenkins e con protagonista Gal Gadot nel ruolo che dà il titolo al film, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 4 febbraio 2021)arriva dal 12in; la scena iniziale in anteprima sul canale Youtube di Warner Bros. Italia. L'attesa è finita! Warner Bros. Entertainment Italia annuncia l'arrivo in Italia di, l'attesissimo film diretto da Patty Jenkins con protagonista Gal Gadot, inda venerdì 12, disponibile per l'acquisto e il noleggio premium su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity. Dalla regista Patty Jenkins e con protagonista Gal Gadot nel ruolo che dà il titolo al film, ...

eleprue : #WonderWoman1984: in Italia il film con #GalGadot arriva solo in digitale ?? - repubblica : 'Wonder Woman 1984' la donna delle meraviglie arriva direttamente sulle piattaforme - ciakmag : #WonderWoman1984 dal 12 febbraio in esclusiva digitale: ecco dove vedere la scena iniziale in anteprima ?? - PlanetR7_ : Wonder Woman 1984 dal 12 febbraio in digitale in Italia, ecco i primi 3 minuti - TwitGinger : Wonder Woman 1984 arriverà in anteprima digitale! Ecco dove potete guardare il film! -