Vaccino Covid-19, in Piemonte dal 15 febbraio la preadesione alla fase 3 per il personale scolastico (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dal 15 febbraio, in Piemonte, al via la preadesione alla fase 3 per il personale scolastico per quanto concerne la somministrazione del Vaccino Covid-19. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dal 15, in, al via la3 per ilper quanto concerne la somministrazione del-19. L'articolo .

SkyTG24 : Vaccino, Galli: “Colpito da risultati Sputnik, oltre le aspettative” - LaStampa : Covid, la Svizzera non autorizza il vaccino Astrazeneca - Agenzia_Ansa : Francia, ok a #vaccino #Sputnik se rispetta le norme europee #covid #ANSA - GfveGianfra : RT @gustinicchi: VIA ALTRI 7: STRAGE IN SPAGNA IN UNA CASA DI CURA DOPO VACCINO PFIZER Un’epidemia di Covid si è scatenata nella Casa per… - Nellina38303549 : RT @Nellina38303549: Una cospicua 'paghetta'!!! Vaccino Covid, ai medici di famiglia da 10 a 28 euro per dosi in studio o a domicilio h… -