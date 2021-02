Vaccini anti-Covid | il primo rapporto Aifa sulle sospette reazioni avverse | “Confermata sicurezza Ecco i disturbi più frequenti”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Ildell’sulla sorveglianza deicontro la-19 conferma che lesegnalazione per i sieri di Pfizer-Biontech e Moderna “sono in linea con le informazioni già presenti nel riassunto delle caratteristiche del prodotto”. In sostanza: “Le analisi condotte sui dati fin qui acquisiti confermano il loro profilo di”. I dati si riferiscono alle segnalazioni di sospetta reazione avversa registrate tra il 27 dicembre e il 26 gennaio e riguardano soprattutto la prima dose del vaccino Comirnaty, cioè quello di Pfizer-Biontech che è stato il più utilizzato, e solo in minor misura Moderna (1%). L’aggiornamento delavrà cadenza mensile. Nel periodo considerato, ...

FontanaPres : La cronologia del piano Vaccini Anti Covid Lombardia che ieri abbiamo illustrato insieme a Guido Bertolaso. Se le c… - piersileri : Tutta la mia vicinanza e solidarietà al collega Matteo Bassetti, bersaglio di ignobili insulti e minacce di morte p… - Agenzia_Ansa : Primi passi dell'indagine della procura di Biella sui presunti 'furbetti' dei vaccini anti Covid, persone sottopost… - Gio_Fruscione : RT @ispionline: Tra i primi paesi al mondo per numero di dosi di #vaccino anti-#Covid somministrate ogni 100 abitanti c'è la #Serbia. È u… - Noovyis : (Vaccini anti-Covid, il primo rapporto Aifa sulle sospette reazioni avverse: “Confermata sicurezza. Ecco i disturbi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini anti

La Gazzetta del Mezzogiorno

"La disponibilità di- Covid entro il mese di giugno è quantificabile nell'ordine più o meno dei 40 milioni di dosi. Quindi dovremmo arrivare largamente a una cifra importante di persone ...Read More Flash MixPfizer - AstraZeneca, al via studio in Inghilterra 4 Febbraio 2021 Uno studio per testare l'efficacia di un mix fra i- Covid Pfizer e AstraZeneca. E' quello ...I vaccinati avrebbero mostrato diverse reazioni avverse, dopo la somministrazione del vaccino. L'Aifa dà una spiegazione dei dati emersi.Il vaccino Takis - Rottapharm potrebbe essere pronto per la fase 3, quella conclusiva, entro la prossima estate ...