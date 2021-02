Studentesse stuprate a Firenze, il carabiniere Camuffo condannato in Appello a 4 anni e sei mesi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Pena ridotta di due mesi in Appello per Marco Camuffo , l'ex carabiniere accusato, insieme al collega Pietro Costa , di aver abusato di due Studentesse statunitensi a Firenze , nella notte tra il 6 e ... Leggi su leggo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Pena ridotta di dueinper Marco, l'exaccusato, insieme al collega Pietro Costa , di aver abusato di duestatunitensi a, nella notte tra il 6 e ...

