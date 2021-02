Gazzetta_it : Statua di #Maradona a Napoli, indagini su un ultrà esponente della Commissione - CalcioNapoli24 : - gemnacpop : RT @repubblica: Statua di Maradona a Napoli, perquisito l'ultrà indicato nella commissione - angiuoniluigi : RT @repubblica: Statua di Maradona a Napoli, perquisito l'ultrà indicato nella commissione - peppesantagata : RT @repubblica: Statua di Maradona a Napoli, perquisito l'ultrà indicato nella commissione -

Ultime Notizie dalla rete : Statua Maradona

La Repubblica

I quesiti " Come un soggetto del genere possa essere entrato a far parte della commissione comunale che deciderà sulladiè una domanda che gli inquirenti hanno posto agli assessori ...... Ciro Borriello, e alla Cultura, Eleonora de Majo, sono stati ascoltati in Procura come persone informate sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sulladi Diego Armando. Contestualmente ...Gennaro Grosso è indagato per i disordini sul Lungomare contro le restrizioni per la pandemia. Sentiti in Procura gli assessori Borriello e de Majo ...Gennaro Grosso accusato di devastazione per gli incidenti sul lungomare del 23 ottobre. Sentiti come testimoni dal pool della Procura gli assessori comunali ...