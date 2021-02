Sinner-Bedene, ATP Melbourne I: orario, programma, tv, streaming 5 febbraio (Di giovedì 4 febbraio 2021) Alle ore 00.30 italiane di domani (5 febbraio), Jannik Sinner affronterà lo sloveno Aljaz Bedene per centrare l’accesso ai quarti di finale dell’ATP di Melboune I. L’altoatesino, vittorioso contro l’australiano Aleksandar Vukic in due set (6-2 6-4) affronterà un giocatore che nei due precedenti ha sempre vinto e per questo ha i connotati della “bestia nera”. L’obiettivo di Jannik, ovviamente, è quello di interrompere la serie negativa e di far valere il suo tennis. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Jannik Sinner-Aljaz Bedene, match valevole il secondo turno dell’ATP Melbourne 1 2021. La partita potrebbe avere la diretta televisiva su Eurosport (detiene i diritti del torneo) ed in diretta ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021) Alle ore 00.30 italiane di domani (5), Jannikaffronterà lo sloveno Aljazper centrare l’accesso ai quarti di finale dell’ATP di Melboune I. L’altoatesino, vittorioso contro l’australiano Aleksandar Vukic in due set (6-2 6-4) affronterà un giocatore che nei due precedenti ha sempre vinto e per questo ha i connotati della “bestia nera”. L’obiettivo di Jannik, ovviamente, è quello di interrompere la serie negativa e di far valere il suo tennis. Di seguito la data, il calendario completo, ildettagliato e l’di Jannik-Aljaz, match valevole il secondo turno dell’ATP1 2021. La partita potrebbe avere la diretta televisiva su Eurosport (detiene i diritti del torneo) ed in diretta ...

