Rugby, Marco Bortolami: "Benetton Treviso, sono pronto! Posso fare la differenza" Nuovo appuntamento con Rugby2U, il programma a cura di Sport2U in collaborazione con OA Sport dedicato alla palla ovale. Ad intervenire ai microfoni della nostra redazione è stato l'ex capitano azzurro e futuro allenatore della Benetton Treviso, Marco Bortolami: "Speravo di arrivare a questo punto, sono una persona ambiziosa. Credo che, quando si lavora, si può raggiungere qualsiasi risultato. Ho iniziato la mia carriera da allenatore solo cinque anni fa, la mia aspirazione è sempre stata quella di progredire in questo ruolo, sono felice di avere questa opportunità e responsabilità e credo di essere pronto". Un'avventura, con la Benetton Treviso, che prenderà il via a luglio. Eppure, qualcuno ha espresso i propri dubbi sulla guida di ...

