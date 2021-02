Per il Grande Fratello VIP 5 è davvero possibile una chiusura anticipata? (Di giovedì 4 febbraio 2021) Da ieri mattina nella casa del Grande Fratello VIP 5 l’aria che tira è completamente diversa. E come potrebbe essere altrimenti dopo la devastante notizia ricevuta da Dayane Mello. La brasiliana ha infatti scoperto che suo Fratello Lucas è morto, in un tragico incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto mentre era a bordo della sua auto. Gli autori hanno subito informato la Mello che ha deciso, dopo aver sentito anche i suoi familiari, di restare in casa. Andare in Brasile sarebbe complicatissimo, oltretutto dovrebbe poi rispettare una quarantena sia all’andata che al ritorno e stare da sola, in questo momento, non è quello che vuole. I concorrenti in casa hanno cercato di starle il più vicino possibile ma nessuno se la sente di andare avanti con il gioco. Anche oggi l’atmosfera che si respira in casa è la stessa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 4 febbraio 2021) Da ieri mattina nella casa delVIP 5 l’aria che tira è completamente diversa. E come potrebbe essere altrimenti dopo la devastante notizia ricevuta da Dayane Mello. La brasiliana ha infatti scoperto che suoLucas è morto, in un tragico incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto mentre era a bordo della sua auto. Gli autori hanno subito informato la Mello che ha deciso, dopo aver sentito anche i suoi familiari, di restare in casa. Andare in Brasile sarebbe complicatissimo, oltretutto dovrebbe poi rispettare una quarantena sia all’andata che al ritorno e stare da sola, in questo momento, non è quello che vuole. I concorrenti in casa hanno cercato di starle il più vicinoma nessuno se la sente di andare avanti con il gioco. Anche oggi l’atmosfera che si respira in casa è la stessa ...

