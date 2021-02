“Mio figlio 15enne rapinato alla luce del sole in stazione: dov’è la sicurezza?” (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Rapinati alla luce del sole alla stazione cittadina, com’è possibile?”. Se lo chiede Stefania C., mamma di un ragazzo 15enne che mercoledì 3 febbraio è stato aggredito all’uscita della stazione dei tram di Bergamo. “È successo intorno alle 13, alla luce del sole – ci racconta la donna -. Mio figlio Filippo, assieme ad altri due compagni di classe, era appena sceso dal tram quando un ragazzo nordafricano si è avvicinato a uno di loro chiedendogli se volesse acquistare della sostanza stupefacente. Al suo rifiuto il pusher ha chiesto ai tre ragazzi dei soldi, minacciandoli di farli aggredire da altri cinque suoi complici che nel frattempo li avevano circondati”. I tre studenti hanno mantenuto il sangue ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Rapinatidelcittadina, com’è possibile?”. Se lo chiede Stefania C., mamma di un ragazzoche mercoledì 3 febbraio è stato aggredito all’uscita delladei tram di Bergamo. “È successo intorno alle 13,del– ci racconta la donna -. MioFilippo, assieme ad altri due compagni di classe, era appena sceso dal tram quando un ragazzo nordafricano si è avvicinato a uno di loro chiedendogli se volesse acquistare della sostanza stupefacente. Al suo rifiuto il pusher ha chiesto ai tre ragazzi dei soldi, minacciandoli di farli aggredire da altri cinque suoi complici che nel frattempo li avevano circondati”. I tre studenti hanno mantenuto il sangue ...

repubblica : Kashmir, il padre che si scava la tomba per protesta contro l'esercito: 'Ridatemi il corpo di mio figlio, o mi sepp… - ricpuglisi : 'Conte avvisa il M5S: se cado c'è Draghi'. Io avviso mio figlio: 'se non ti piace come ti insegno a giocare a calc… - Corriere : «Mio figlio morì sul ponte Morandi. Ho detto no a un milione, voglio un giudizio vero» - larussasvoice : @maninblack20211 @jnterista_12 @perchetendenza li odia mio figlio, mica io! - EEvienia : RT @sergiodesiena: Sono un contadino, e con molta fatica ho pagato l'università di mio figlio ingegneria meccanica, e finora nessuno ha con… -