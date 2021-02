Mass Effect Legendary Edition e la trilogia originale a confronto in un nuovo video (Di giovedì 4 febbraio 2021) Mass Effect Legendary Edition è stato ufficialmente annunciato da pochissimo e abbiamo già un video confronto con la trilogia originale. Sappiamo che Mass Effect Legendary Edition include la trilogia originale rimasterizzata in 4K e HDR con supporto per i 60 fps su Xbox One X, PS4 Pro, PS5 e Xbox Series X, mentre su PC vanterà un'elevata frequenza di aggiornamento. La Legendary Edition includerà anche texture migliorate per i personaggi, una migliore illuminazione e altro ancora. Ora, lo YouTuber Cycu1 ha estratto ogni scena dal primo trailer di Mass Effect Legendary ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 4 febbraio 2021)è stato ufficialmente annunciato da pochissimo e abbiamo già uncon la. Sappiamo cheinclude larimasterizzata in 4K e HDR con supporto per i 60 fps su Xbox One X, PS4 Pro, PS5 e Xbox Series X, mentre su PC vanterà un'elevata frequenza di aggiornamento. Laincluderà anche texture migliorate per i personaggi, una migliore illuminazione e altro ancora. Ora, lo YouTuber Cycu1 ha estratto ogni scena dal primo trailer di...

