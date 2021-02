Mario Draghi potrebbe non prorogare i divieti di Conte

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Il 15 febbraio scadranno alcune delle misure restrittivenute nell’ultimo Dpcm di Palazzo Chigi. Ma senza Giuseppeal Governo, iro non essere prorogati. L’ultimo Dpcm emanato da Palazzo Chigi il 15 gennaio avrà scadenza naturale il prossimo 5 marzo. Tuttavia, alcune restrizioni come la chiusura delle piste da sci e il divieto L'articolo proviene da Leggilo.org.

Quirinale : #Quirinale, il Presidente #Mattarella riceve il Prof. Mario #Draghi - matteorenzi : Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente… - Quirinale : #Quirinale, le dichiarazioni alla stampa del Prof. Mario #Draghi al termine del colloquio con il Presidente… - LuigiAssecasa : RT @claudiomasi5: #crisidigoverno #Draghi finita serie dei politici Matteo si continua con banchieri Mario!Fatto fuori Conte dopo ke ha 'in… - FartFromAmerika : RT @deidesk: +++ BREAKING NEWS +++ #VATICANO, CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI: 'ACCERTATI MIRACOLI SU INTERCESSIONE DI MARIO DRAGHI. PR… -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Draghi

Vigilia delle consultazioni conagitata per il centrodestra che appare su posizioni più che differenti. L'iniziale 'compattezza' mostrata di fronte al capo dello Stato viene infatti meno e i tre partiti si presenteranno ...Se non ci saranno imprevisti,ha ormai ottime probabilità di centrare l'obiettivo che gli ha assegnato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e di formare in pochi giorni il nuovo Governo. Tre inedite ...Nel pieno dell’emergenza sanitaria ed economica, dopo un lungo anno di paralisi, la politica implode. E la crisi giunge a un punto di svolta che non ammette appello ...ROMA - ’’La scelta del Presidente della Repubblica di conferire a Mario Draghi l’incarico di formare il nuovo governo va nella direzione che abbiamo indicato da settimane: quella di una personalità di ...