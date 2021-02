Lotta, i convocati dell’Italia per lo stage in Ucraina. Chamizo e Kakhelashvili a Kiev (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’Italia dello stile libero della Lotta (Frank Chamizo, Abdellatif Mansour, Abraham Conyedo, Aaron Caneva e Simone Piroddu) ha completato lo stage internazionale ad Ankara, svoltosi nella seconda metà di gennaio, ma, in attesa dei collegiali, Frank Chamizo, Abraham Conyedo, Nikoloz Kakhelashvili e Jacopo Sandron andranno in Ucraina per un altro stage internazionale, a Kiev. Così al sito federale il team manager Lucio Caneva: “Questo stage era insieme alla nazionale turca, una delle più forti al mondo, e i nostri atleti, in particolare Frank, hanno potuto allenarsi al meglio. È chiaramente un periodo di preparazione: Frank dovrà affrontare la Ranking Series e l’Europeo, che sono le due tappe più vicine. Mentre per tutti gli altri la ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’Italia dello stile libero della(Frank, Abdellatif Mansour, Abraham Conyedo, Aaron Caneva e Simone Piroddu) ha completato lointernazionale ad Ankara, svoltosi nella seconda metà di gennaio, ma, in attesa dei collegiali, Frank, Abraham Conyedo, Nikoloze Jacopo Sandron andranno inper un altrointernazionale, a. Così al sito federale il team manager Lucio Caneva: “Questoera insieme alla nazionale turca, una delle più forti al mondo, e i nostri atleti, in particolare Frank, hanno potuto allenarsi al meglio. È chiaramente un periodo di preparazione: Frank dovrà affrontare la Ranking Series e l’Europeo, che sono le due tappe più vicine. Mentre per tutti gli altri la ...

