LIVE Sci alpino, Prova Discesa Garmisch in DIRETTA: Max Franz al comando, 3° Paris e 4° Innerhofer (Di giovedì 4 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.06: Ottima Italia in questa Prova della Discesa di Garmisch. Matteo Marsaglia è nono a 1.93 da Max Franz. 12.05: Il tedesco Josef Ferstl si inserisce in seconda posizione con 29 centesimi di ritardo da Franz. Paris ed Innerhofer scivolano rispettivamente terzo e quarto. 12.00: Tredicesimo posto per l’americano Ganong. Dopo i primi venti la classifica vede al comando l’austriaco Max Franz davanti a Dominik Paris (+0.63) e Christof Innerhofer (+0.81). 11.59: L’austriaco Striedinger è quindicesimo. Tocca ora all’americano Travis Ganong, che chiuderà i primi venti. 11.56: Terzo posto per Christof Innerhofer! 81 ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.06: Ottima Italia in questadelladi. Matteo Marsaglia è nono a 1.93 da Max. 12.05: Il tedesco Josef Ferstl si inserisce in seconda posizione con 29 centesimi di ritardo daedscivolano rispettivamente terzo e quarto. 12.00: Tredicesimo posto per l’americano Ganong. Dopo i primi venti la classifica vede all’austriaco Maxdavanti a Dominik(+0.63) e Christof(+0.81). 11.59: L’austriaco Striedinger è quindicesimo. Tocca ora all’americano Travis Ganong, che chiuderà i primi venti. 11.56: Terzo posto per Christof! 81 ...

