Il Giro d'Italia 2021 partirà da Torino con una cronometro (Di giovedì 4 febbraio 2021) Queste le prime tre tappe raccontate dalla Gazzetta dello Sport: Tappa 1: Torino - Torino Tissot Itt (9.0 km) Tappa interamente cittadina. Si parte da Piazza Castello per portarsi lungo il Po e ... Leggi su quotidianopiemontese (Di giovedì 4 febbraio 2021) Queste le prime tre tappe raccontate dalla Gazzetta dello Sport: Tappa 1:Tissot Itt (9.0 km) Tappa interamente cittadina. Si parte da Piazza Castello per portarsi lungo il Po e ...

giroditalia : The Giro d'Italia 2021 will start from…. PIEMONTE! Did you guess the Grande Partenza? | Il Giro D'Italia 2021 parti… - matteograndi : Comunque nel giro di 10 giorni il futuro dell’Italia è passato dalle mani di Ciampolillo a quelle di Draghi. Una c… - giroditalia : All4cycling è il nuovo Giro Store. I prodotti ufficiali del #Giro d'Italia e delle Classiche 2021 sono acquistabil… - ismogo : RT @giroditalia: The Giro d'Italia 2021 will start from…. PIEMONTE! Did you guess the Grande Partenza? | Il Giro D'Italia 2021 partirà dal…… - ciaostellinamia : RT @giroditalia: The Giro d'Italia 2021 will start from…. PIEMONTE! Did you guess the Grande Partenza? | Il Giro D'Italia 2021 partirà dal…… -