Grillo: Draghi no, anzi sì. Monta la rabbia tra i suoi: “Cambia idea continuamente” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Grillo Cambia idea nel giro di poche ore. Un colpo di teatro. Dal no a Draghi al sì a Draghi. Un’inversione a U quella del comico genovese, garante del M5S e che appunto, nelle prossime ore dovrà cercare di ricompattare il Movimento, scisso e confuso dal cambio repentino. Si è messo al telefono da ieri sera e ha proseguito fino a questa mattina. Chiamando parlamentari, ministri uscenti ma anche sindaci: si vocifera – apprendeiamo dall’Adnkronos- che tra i contatti siano finite anche Virginia Raggi e Chiara Appendino. Poi volti storici del Movimento, come Max Bugani. Beppe Grillo si comporta come fece nel 2019, quando portò il M5S al sodalizio con il Pd. Un voltafaccia allora, un voltafaccia oggi. Dopo aver detto agli ormai ex ministri che lo avevano sentito, “mai con ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 febbraio 2021)nel giro di poche ore. Un colpo di teatro. Dal no aal sì a. Un’inversione a U quella del comico genovese, garante del M5S e che appunto, nelle prossime ore dovrà cercare di ricompattare il Movimento, scisso e confuso dal cambio repentino. Si è messo al telefono da ieri sera e ha proseguito fino a questa mattina. Chiamando parlamentari, ministri uscenti ma anche sindaci: si vocifera – apprendeiamo dall’Adnkronos- che tra i contatti siano finite anche Virginia Raggi e Chiara Appendino. Poi volti storici del Movimento, come Max Bugani. Beppesi comporta come fece nel 2019, quando portò il M5S al sodalizio con il Pd. Un voltafaccia allora, un voltafaccia oggi. Dopo aver detto agli ormai ex ministri che lo avevano sentito, “mai con ...

HuffPostItalia : Grillo ai suoi: 'Compatti e leali a Conte, no al governo Draghi' - Adnkronos : #Governo, @beppe_grillo ai suoi: 'Leali a #Conte, no a Draghi' - matteosalvinimi : Grillo vuole la tassa patrimoniale sui risparmi degli italiani, la Lega vuole il taglio delle tasse e la pace fisca… - 2Disastro : RT @GiancarloDeRisi: Non è solo Di Maio l'esperto in capriole, lo è anche Grillo. Cosi dopo un giorno di strepiti e di 'mai con Draghi stia… - Avv_RenatoRusso : @AnnalisaChirico @tg2rai Immaginiamo un libro di storia che tra 100 anni dedichi un paragrafo con il titolo “Grillo… -