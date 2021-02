Governo Draghi, si va verso il modello Ciampi: un esecutivo ibrido (Di giovedì 4 febbraio 2021) Non è ancora chiaro se il Governo Draghi sarà un esecutivo tecnico o politico. Probabilmente arriveremo a definirlo un ibrido, un mix tra i due. Un po’ sul modello di quello presieduto da Carlo Azeglio Ciampi nel 1993. Nessuna supremazia sui partiti, ma collaborazione. La formula vincente potrebbe essere proprio questa: chiarire che la politica non verrà commissariata, non ci sarà semplicemente un cambio di nome. Anzi: si punterà a un connubio tra una componente tecnica e una politica per creare, appunto, un Governo di alto profilo. >> Leggi tutti: Che differenza c’è tra un esecutivo tecnico e uno politico? Il caso Draghi Governo Draghi, un esecutivo tecnico-politico? Il 1993 il ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Non è ancora chiaro se ilsarà untecnico o politico. Probabilmente arriveremo a definirlo un, un mix tra i due. Un po’ suldi quello presieduto da Carlo Azeglionel 1993. Nessuna supremazia sui partiti, ma collaborazione. La formula vincente potrebbe essere proprio questa: chiarire che la politica non verrà commissariata, non ci sarà semplicemente un cambio di nome. Anzi: si punterà a un connubio tra una componente tecnica e una politica per creare, appunto, undi alto profilo. >> Leggi tutti: Che differenza c’è tra untecnico e uno politico? Il caso, untecnico-politico? Il 1993 il ...

ShooterHatesYou : Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di te… - matteorenzi : Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente… - lorepregliasco : *FLASH -GOVERNO: M5S SI SPACCA SU DRAGHI, FONTI 'LINEA CRIMI NON CONDIVISA, RISCHIO ROTTURA'- FLASH* = - chiaberger : RT @antoniopolito1: My view - L’8 settembre del Movimento 5 Stelle. Così finisce il populismo di governo - danruper : RT @fattoquotidiano: Conte: “Io ostacolo a Draghi? Sabotatori sono altrove. Auspico governo politico”. Ai 5 Stelle: “Ci sono e ci sarò”. E… -