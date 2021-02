Gli scenari in cui il governo Draghi diventerebbe realtà, numeri alla mano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ha accettato con riserva, come da formula di rito, l’incarico del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma Mario Draghi riuscirà a trovare in Parlamento i numeri per ottenere la fiducia prima e governare poi? numeri alla mano, Wired ha ipotizzato tre scenari possibili: il cosiddetto governo Ursula – cioè l’allineamento di Partito democratico, Forza Italia e Movimento 5 stelle, come avvenuto col voto accordato all’attuale presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen nel 2019 – la spaccatura interna del M5s e l’astensione della Lega. Eccoli nel dettaglio. Il governo Ursula Il riferimento dell’espressione, si diceva, è a tutte quelle forze che le hanno accordato la fiducia al Parlamento europeo. Ovvero, per quanto riguarda l’Italia, i ... Leggi su wired (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ha accettato con riserva, come da formula di rito, l’incarico del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma Marioriuscirà a trovare in Parlamento iper ottenere la fiducia prima e governare poi?, Wired ha ipotizzato trepossibili: il cosiddettoUrsula – cioè l’allineamento di Partito democratico, Forza Italia e Movimento 5 stelle, come avvenuto col voto accordato all’attuale presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen nel 2019 – la spaccatura interna del M5s e l’astensione della Lega. Eccoli nel dettaglio. IlUrsula Il riferimento dell’espressione, si diceva, è a tutte quelle forze che le hanno accordato la fiducia al Parlamento europeo. Ovvero, per quanto riguarda l’Italia, i ...

lorepregliasco : Matteo Renzi ha il pallino della crisi. Alza la posta perché sa che gli scenari sono due, entrambi per lui allettan… - FirenzePost : Governo Draghi e voto in parlamento, gli scenari ipotizzati dagli esperti - angiuoniluigi : RT @Linkiesta: Una grande iniziativa de #Linkiesta assieme al @nytimes. Il magazine racconta il mondo contemporaneo e anticipa gli scenari… - Linkiesta : Una grande iniziativa de #Linkiesta assieme al @nytimes. Il magazine racconta il mondo contemporaneo e anticipa gl… - lorepregliasco : Per i mattinieri: tra poco a @Unomattina su @RaiUno gli scenari della crisi di governo e le sfide di Draghi -