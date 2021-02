Enel: nel 2020 Ebitda ordinario a 17,9 miliardi di euro, in linea con 2019 (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Enel ha chiuso il 2020 con ricavi pari a 65 miliardi di euro, in diminuzione di 15,3 miliardi di euro (-19,1%) rispetto agli 80,3 miliardi di euro realizzati nel 2019, mentre l’Ebitda ordinario è stato di 17,9 miliardi di euro, in linea con l’anno precedente, secondo quanto si legge nella nota diffusa al termine del consiglio di amministrazione odierno, presieduto da Michele Crisostomo. L’indebitamento finanziario netto a fine 2020 è pari a 45,4 miliardi di euro, in miglioramento rispetto alle attese. La variazione dei ricavi “è prevalentemente riconducibile ai minori ricavi dei mercati ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) –ha chiuso ilcon ricavi pari a 65di, in diminuzione di 15,3di(-19,1%) rispetto agli 80,3direalizzati nel, mentre l’è stato di 17,9di, incon l’anno precedente, secondo quanto si legge nella nota diffusa al termine del consiglio di amministrazione odierno, presieduto da Michele Crisostomo. L’indebitamento finanziario netto a fineè pari a 45,4di, in miglioramento rispetto alle attese. La variazione dei ricavi “è prevalentemente riconducibile ai minori ricavi dei mercati ...

