Elena Sofia Ricci dice no alla chirurgia: "Non voglio diventare un muppet" (Di giovedì 4 febbraio 2021) L'attrice Elena Sofia Ricci, che vive il grande successo della fiction Rai Che Dio Ci Aiuti, ha parlato della chirurgia estetica. Ecco cosa pensa del ricorso ai ritocchi l'attrice. L'attrice Elena Sofia Ricci Lei è una delle attrici più amate dal grande pubblico. Nelle vesti di Suor Angela, nella fiction Che Dio Ci Aiuti, ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori. Elena Sofia Ricci, ha debuttato sul grande schermo nel 1980, diretta dai Vanzina, e da allora ha avuto un successo folgorante. Dal cinema, poi, è arrivata sul piccolo schermo, divenendo uno dei volti più noti della fiction nostrana. Il grande successo arriva poi con I Cesaroni al fianco di Claudio Amendola, che la consacra ...

