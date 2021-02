Conte | “Da me nessun ostacolo a Draghi I sabotatori cercateli altrove”

(Di giovedì 4 febbraio 2021)rompe il silenzio e parla del governo. Oggi inizieranno le consultazioni del premier incaricato Mario. Il premier dimissionario Giuseppeha garantito che non costituirà unper l’ex numero uno dell BCE.ha però voluto sottolineare che i problemi del Paese richiedono decisioni politiche, “non possono essere affidati a squadre di tecnici”. >> Che differenza c’è tra un esecutivo tecnico e uno politico? Il casoGoverno: “Gli ho fatto gli auguri di buon lavoro” Quello di Giuseppeè il discorso di un politico, non più dell’avvocato che doveva funzionare da sintesi tra diversi partiti. “Ieri ho incontrato– ha aggiunto ...

petergomezblog : Governo Draghi, la diretta – Conte: Conte: ‘Io ostacolo a Draghi? I sabotatori sono altrove. Auspico un governo po… - GiulioCentemero : ?? Essersi messi alle spalle la vergognosa lotta per le #poltrone e l’incapacità del governo #Conte è già una buona… - CarloCalenda : Nessun riformista - liberale, progressista o popolare - può davvero pensare che un Conte TER nato sulla sfiducia, l… - Majden3 : RT @petergomezblog: Governo Draghi, la diretta – Conte: Conte: ‘Io ostacolo a Draghi? I sabotatori sono altrove. Auspico un governo politi… - Notiziedi_it : Conte: «Nessun ostacolo a Draghi. Auspico un governo politico» -

Ultime Notizie dalla rete : Conte nessun

'Sabotatori sono altrove, non sono ostacolo a Draghi' approfondimento Dalle dimissioni all'addio a un governo Ter: la parabola di'Desidero innanzitutto ringraziare il presidente Mattarella, è ...Ieri ho incontrato , gli ho fatto gli auguri di buon lavoro: da parte miaostacolo'. Agli ... ' Ringrazio profondamente Giuseppeper le sue parole , per la responsabilità istituzionale ...Giuseppe Conte ha rotto il silenzio: garantisce la sua collaborazione, ma sottolinea: "I problemi dell'Italia richiedono scelte politiche" ...Una dichiarazione stampa di Conte per augurare buon lavoro a Draghi e togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Richiamo agli 'amici' dei 5s.