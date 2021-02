Chi è a favore e chi contro Draghi: i numeri in Parlamento del possibile esecutivo (Di giovedì 4 febbraio 2021) La nomina di Mario Draghi ha smosso lo scenario politico italiano, determinando un nuovo posizionamento delle forze politiche. Quali sarebbero i numeri in Parlamento per un governo guidato da Mario ... Leggi su globalist (Di giovedì 4 febbraio 2021) La nomina di Marioha smosso lo scenario politico italiano, determinando un nuovo posizionamento delle forze politiche. Quali sarebbero iinper un governo guidato da Mario ...

Capezzone : Nota controcorrente: ci sono (almeno) mille motivi per criticare Renzi. Ma sconsiglio ai politici italiani di attac… - cantuale : RT @il_Timone: La ONG Southern Poverty Law Center (SPLC) ha nuovamente pubblicato la sua lista annuale di 'gruppi di odio' includendo anche… - ciampicuc : RT @AnnaxNar: Quasi il 70% degli italiani a favore di Draghi. Ma chi avete intervistato per fare il sondaggio? I giornalisti in studio??? #a… - Ed52926520 : RT @matteoc1951: @dori43018574 @Caffe_Graziella @Mov5Stelle Dovrà un giorno spiegare il PDR,perché non ha dato la stessa forza al partito d… - PatriziaCirc : RT @matteoc1951: @dori43018574 @Caffe_Graziella @Mov5Stelle Dovrà un giorno spiegare il PDR,perché non ha dato la stessa forza al partito d… -