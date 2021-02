Assassin's Creed Valhalla: Ubisoft accusata di guardare più alle microtransazioni che ai bug (Di giovedì 4 febbraio 2021) Non è un segreto che Ubisoft adori inserire microtransazioni nei suoi giochi ed è nota anche per i bug presenti in quantità massiccia, specialmente quando si tratta del suo franchise Assassin's Creed. Assassin's Creed Valhalla non è esente da questi bug e all'interno di Reddit scoppia la polemica: tanti utenti stanno accusando la società di preferire le microtransazioni alla correzione dei bug nel gioco. La frustrazione deriva dal fatto che ci sono ancora una serie di bug che vanno ad inficiare il gameplay, insieme ad altri problemi minori. Tuttavia, sembra che la società sia più impegnata a pianificare DLC e contenuti a pagamento. Oltre a questo i fan hanno segnalato che nel gioco è stato aggiunto un altro carico di microtransazioni ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 4 febbraio 2021) Non è un segreto cheadori inserirenei suoi giochi ed è nota anche per i bug presenti in quantità massiccia, specialmente quando si tratta del suo franchise's'snon è esente da questi bug e all'interno di Reddit scoppia la polemica: tanti utenti stanno accusando la società di preferire lealla correzione dei bug nel gioco. La frustrazione deriva dal fatto che ci sono ancora una serie di bug che vanno ad inficiare il gameplay, insieme ad altri problemi minori. Tuttavia, sembra che la società sia più impegnata a pianificare DLC e contenuti a pagamento. Oltre a questo i fan hanno segnalato che nel gioco è stato aggiunto un altro carico di...

Ultime Notizie dalla rete : Assassin Creed Nioh 2: The Complete Edition - Il Giappone brucia su PC

Questo perché il racconto di Nioh 2 funziona sul non detto , su quello che immagino essere nozioni di base per il pubblico giapponese, un po' come potrebbe essere per un Assassin's Creed 2 per l'...

Videogiochi online: la chiave dell'apprendimento?

Proprio una professoressa canadese ha dimostrato come il gioco Assassin's Creed: Odyssey può essere una fonte unica di apprendimento per quanto riguarda l'antica Grecia.

