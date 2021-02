WTA Melbourne 3, concluso il primo turno. Angelique Kerber in tre set su Siniakova, in scioltezza Anett Kontaveit e Jennifer Brady (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Questa notte ha aperto i battenti anche il Grampians Trophy, il terzo torneo di Melbourne del circuito WTA riservato alle giocatici che sono state messe in quarantena dura a causa di alcune positività nei voli che le hanno portate in Australia. Il primo giorno di partite ha visto svolgersi tutto il turno di apertura, disegnando così il computo degli ottavi di finale, che non vedranno protagonista Bianca Andreescu che ha posticipato il suo rientro alle competizioni all’Australian Open della prossima settimana. Seppur senza una numero 1 in tabellone, le teste di serie oggi impegnate non hanno vissuto una giornata tanto impegnativa. L’unica ad aver sudato un po’ più del previsto è stata Angelique Kerber, numero 8 del seeding, che ci ha messo tre set per piegare la resistenza di Katerina ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Questa notte ha aperto i battenti anche il Grampians Trophy, il terzo torneo didel circuito WTA riservato alle giocatici che sono state messe in quarantena dura a causa di alcune positività nei voli che le hanno portate in Australia. Ilgiorno di partite ha visto svolgersi tutto ildi apertura, disegnando così il computo degli ottavi di finale, che non vedranno protagonista Bianca Andreescu che ha posticipato il suo rientro alle competizioni all’Australian Open della prossima settimana. Seppur senza una numero 1 in tabellone, le teste di serie oggi impegnate non hanno vissuto una giornata tanto impegnativa. L’unica ad aver sudato un po’ più del previsto è stata, numero 8 del seeding, che ci ha messo tre set per piegare la resistenza di Katerina ...

