Whatsapp, utenti stufi delle troppe chat: come non farsi aggiungere (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La nuova funzione di Whatsapp permette agli utenti di non farsi aggiungere nelle chat. Andiamo a vedere come attivare il trucco all'interno dell'app. Tra i tanti problemi registrati su Whatsapp quest anno c'è anche la privacy, con sempre più gli utenti che si lamentano di essere aggiunti all'interno delle chat senza il proprio consenso.

