Una vita, trama 3 febbraio: Susana scappa via dal ristorante (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Armando deciderà di non perdere più tempo e farà un passo avanti nella relazione che sta nascendo con Susana. L'uomo, come rivelano le anticipazioni Una vita relative alla puntata in onda oggi 3 gennaio, prenoterà l'intero ristorante per restare solo a cena con l'ex sarta. Purtroppo, Casilda rovinerà il loro appuntamento romantico e Susana imbarazzata scapperà via dal ristorante. Nel frattempo, Agustina scoprirà Felipe e Marcia intenti a baciarsi, ma deciderà di tenere per sé il segreto nonostante non approvi il loro modo di fare. Infine, Genoveva sospettosa sul conto dell'avvocato e dell'ex domestica, ordinerà a Ursula di scoprire come stanno le cose. Una vita, spoiler 3 febbraio: Agustina scopre la relazione clandestina di Felipe e Marcia Felipe e Marcia ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Armando deciderà di non perdere più tempo e farà un passo avanti nella relazione che sta nascendo con. L'uomo, come rivelano le anticipazioni Unarelative alla puntata in onda oggi 3 gennaio, prenoterà l'interoper restare solo a cena con l'ex sarta. Purtroppo, Casilda rovinerà il loro appuntamento romantico eimbarazzata scapperà via dal. Nel frattempo, Agustina scoprirà Felipe e Marcia intenti a baciarsi, ma deciderà di tenere per sé il segreto nonostante non approvi il loro modo di fare. Infine, Genoveva sospettosa sul conto dell'avvocato e dell'ex domestica, ordinerà a Ursula di scoprire come stanno le cose. Una, spoiler 3: Agustina scopre la relazione clandestina di Felipe e Marcia Felipe e Marcia ...

