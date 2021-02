Spacciatore col reddito di cittadinanza: preso a Nova Milanese (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nova Milanese (Monza), 3 febbraio 2021 " Percepiva il reddito di cittadinanza . Aveva quindi tutto il tempo per dedicarsi anche a una attività collaterale. Chiaramente illecita: lo spaccio di droga . ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 3 febbraio 2021)(Monza), 3 febbraio 2021 " Percepiva ildi. Aveva quindi tutto il tempo per dedicarsi anche a una attività collaterale. Chiaramente illecita: lo spaccio di droga . ...

manuela1877 : RT @ilNotiziarioInd: Spacciatore di droga col reddito di cittadinanza, 30enne arrestato a Nova Milanese - ilNotiziarioInd : Spacciatore di droga col reddito di cittadinanza, 30enne arrestato a Nova Milanese - wolf2lone : @Elisabetta82 Passami il nome del tuo spacciatore. Il var è intervenuto? ?????? Ma se il migliore in campo dei gobbi è… - DictatorWannabe : @Seamus_The_Dog Come croc o merda simile. Non è che lo spacciatore abbia il bugiardino di ciò che ti sta vendendo.… - Torbatura5 : Se mi avessero detto 5 anni fa che uno col suo CV e del #m5stalle diversamente #pdioti avrebbe avuto questo incaric… -