Sicurezza | Lamorgese | condanno fermamente aggressione Pronto Soccorso

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma – Il ministro dell’Interno Lucianaesprime “ferma condanna” per l’all’agente della Polizia di Stato colpita al volto ieri a Roma, riportando la frattura del setto nasale, dopo essere intervenuta in strada per proteggere una donna e i suoi figli. “Ringrazio ancora una volta le donne e gli uomini delle Forze dell’ordine- dichiara la titolare del Viminale- per il quotidiano gravoso impegno sul territorio, anche in questi mesi segnati dall’emergenza sanitaria CoViD-19, a tutela dell’ordine pubblico e delladei cittadini”.

...elettorali dove sarebbe impossibile per gli staff e i cittadini rispettare le misure di. ... Per cui: Recovery Fund: Cottarelli Interni:Esteri: Massolo Mef: Panetta Mise: Bentivogli ...La cintura diconficcata nella nostra libertà di circolazione è un fatto. A coloro che ... Secondo i dati del ministero guidato dalla, su centomila controlli effettuati in un solo ...La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, esprime ferma condanna per l'aggressione all'agente della Polizia di Stato colpita al ...Un’interrogazione al ministro dell’Interno per "incrementare la sicurezza urbana attraverso un maggior controllo del territorio nella città di Pisa" per contrastare il ripetersi di risse tra adolescen ...