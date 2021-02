Sgrida il compagno in Dad | in 9 lo massacrano di botte

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Paola Fucilieri Calci e pugni a un 16enne: aveva rimproverato un ragazzino durante una lezione a distanza Una spedizione punitiva premeditata nei dettagli in puro stile mafioso, ma da un gruppo di nove ragazzi di seconda liceo, perlopiù incensurati. E di certo non alleggerisce lo scenario il fatto che il tutto sia stato pianificato partendo da una zona che negli anni Settanta era quella per eccellenza frequentata dalla mala milanese, ovvero la Comasina, il quartiere dov'è nato e cresciuto Renato Vallanzasca per intenderci. È lì che l'8 dicembre scorso questi giovani tra i 16 e i 17 anni, sono saliti in treno particolarmente agguerriti per raggiungere Paderno Dugnano dove abita il loro «obiettivo», ovvero undi classe mai incontrato di persona e conosciuto solo attraverso il display del pc durante la didattica a distanza. Uno studente che una ...