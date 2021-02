Roma, via La Spezia diventa senso unico con la nuova ciclabile (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – A Roma da lunedì 8 febbraio nuova viabilità su via La Spezia. La strada diventerà a senso unico di marcia da via Monza a piazzale Appio. Il cambiamento precederà la realizzazione del secondo tratto di pista ciclabile, sulla stessa via La Spezia, che si congiungerà a quello già costruito su via Taranto. Le novità, almeno in questa fase dei lavori, non riguarderanno le strade limitrofe: via San Severo, via Pozzuoli e via Altamura manterranno l’assetto attuale.Per quanto riguarda il trasporto pubblico cambieranno percorso le linee di bus 16, 81, MC ed MC3.Tutte le informazioni nel dettaglio su romamobilita.it. Leggi su dire (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – A Roma da lunedì 8 febbraio nuova viabilità su via La Spezia. La strada diventerà a senso unico di marcia da via Monza a piazzale Appio. Il cambiamento precederà la realizzazione del secondo tratto di pista ciclabile, sulla stessa via La Spezia, che si congiungerà a quello già costruito su via Taranto. Le novità, almeno in questa fase dei lavori, non riguarderanno le strade limitrofe: via San Severo, via Pozzuoli e via Altamura manterranno l’assetto attuale.Per quanto riguarda il trasporto pubblico cambieranno percorso le linee di bus 16, 81, MC ed MC3.Tutte le informazioni nel dettaglio su romamobilita.it.

