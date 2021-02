Rinnovo Hamilton | ancora non arriva la fumata bianca

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Formula 1, Toto Wolff suldi Lewis: “Abbiamo festeggiato insieme grandi successi e vogliamo continuare a farlo in futuro”. Non si sblocca la trattativa per ildi Lewiscon la Mercedes. L’annuncio era atteso per l’inizio del 2021 mati al mese di febbraiotutto tace e Wolff non si sbilancia. LewisWolff suldi: Ci vuoledel tempo La trattativa sostanzialmente è blindata. Le informazioni che circolano sono pochissime, quindi non sono chiari neanche i motivi che frenano la firma sul contratto e l’annuncio del. In base alle informazioni note, la Mercedes da tempo ha offerto un contratto al campione del ...