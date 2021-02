Piazza Affari in rally fa meglio del resto d’Europa (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – Giornata positiva per Piazza Affari, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini, dopo che Mario Draghi ha accettato, con riserva, l’incarico di formare il governo, alla fine del suo colloquio con Mattarella. L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,202. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.836,6 dollari l’oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,32%. In deciso ribasso lo spread, che si posiziona a +105 punti base, con un forte calo di 8 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona allo 0,58%. Tra le principali Borse europee sostenuta Francoforte, con un discreto guadagno dello 0,71%, incolore Londra, che non registra variazioni significative, rispetto alla ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – Giornata positiva per, che fa ancoradella buona performance degli euro listini, dopo che Mario Draghi ha accettato, con riserva, l’incarico di formare il governo, alla fine del suo colloquio con Mattarella. L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,202. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.836,6 dollari l’oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,32%. In deciso ribasso lo spread, che si posiziona a +105 punti base, con un forte calo di 8 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona allo 0,58%. Tra le principali Borse europee sostenuta Francoforte, con un discreto guadagno dello 0,71%, incolore Londra, che non registra variazioni significative, rispetto alla ...

