Napoli, un giudice chiede all'avvocato nero: 'Lei è laureato?' - E vuole vedere il tesserino (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L'avvocato è italiano, ma di colore. La cosa è sembrata 'strana' a un giudice onorario (una donna) del Tribunale dei Minorenni di Napoli, che quando ha visto in aula Hilarry Sedu, 34enne legale di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L'è italiano, ma di colore. La cosa è sembrata 'strana' a unonorario (una donna) del Tribunale dei Minorenni di, che quando ha visto in aula Hilarry Sedu, 34enne legale di ...

Corriere : L’avvocato è nero, il giudice onorario gli chiede: «Laureato?» - LaDiasilla : RT @Marco_dreams: Italia, 2020. Una psicologa, giudice onoraria al tribunale per i minorenni, si rivolge così ad un avvocato di colore, (d… - goldrake1980 : RT @Marco_dreams: Italia, 2020. Una psicologa, giudice onoraria al tribunale per i minorenni, si rivolge così ad un avvocato di colore, (d… - MKISKOV : RT @Marco_dreams: Italia, 2020. Una psicologa, giudice onoraria al tribunale per i minorenni, si rivolge così ad un avvocato di colore, (d… - karmensistha : RT @Marco_dreams: Italia, 2020. Una psicologa, giudice onoraria al tribunale per i minorenni, si rivolge così ad un avvocato di colore, (d… -