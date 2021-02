Mass Effect Legendary Edition anche su Switch? BioWare non lo esclude (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L'imminente Mass Effect Legendary Edition offrirà ai fan di lunga data e a un nuovo pubblico la possibilità di godersi l'acclamata trilogia di giochi di ruolo sci-fi di BioWare. Per fortuna, non dovremo aspettare molto a lungo, con il suo lancio in programma per maggio. E, mentre la collection arriverà su console e PC, BioWare potrebbe lanciare la trilogia anche in versione Switch, stando ai commenti di uno degli sviluppatori della serie. Parlando con Eurogamer.net, Mac Walters di BioWare ha fornito alcune informazioni aggiuntive sull'imminente Mass Effect Legendary Edition, che rinnova la trilogia originale con immagini migliorate e nuove funzionalità. Alla domanda se ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L'imminenteoffrirà ai fan di lunga data e a un nuovo pubblico la possibilità di godersi l'acclamata trilogia di giochi di ruolo sci-fi di. Per fortuna, non dovremo aspettare molto a lungo, con il suo lancio in programma per maggio. E, mentre la collection arriverà su console e PC,potrebbe lanciare la trilogiain versione, stando ai commenti di uno degli sviluppatori della serie. Parlando con Eurogamer.net, Mac Walters diha fornito alcune informazioni aggiuntive sull'imminente, che rinnova la trilogia originale con immagini migliorate e nuove funzionalità. Alla domanda se ...

PlanetR7_ : Mass Effect: BioWare voleva realizzare uno spin-off ispirato ad Han Solo di Star Wars - italiatopgames : Mass Effect Legendary Edition – Day One e Nuovo Trailer - infoitscienza : Mass Effect Legendary Edition: al via le prenotazioni, svelati i requisiti ufficiali - infoitscienza : I requisiti PC di Mass Effect Legendary Edition non sono proibitivi - GiocareOra : Mass Effect Legendary Edition ottiene un nuovo trailer e una nuova data di uscita -