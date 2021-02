‘Isola 14’, Elena Morali pubblica un video che mostra il fidanzato Luigi Favoloso in compagnia di un’altra donna e scatta un duro botta e risposta social: ecco cos’è successo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Non è stata per niente una bella scoperta quella fatta dall’ex concorrente de L’Isola dei Famosi e de La Pupa e il secchione Elena Morali, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui il suo fidanzato Luigi Mario Favoloso entra in casa con una ragazza dai capelli biondi che non è la Morali: In una Instagram Stories successiva inoltre Elena ha spiegato che il suo obiettivo primario era quello di scovare tra le registrazioni delle telecamere di casa un video in cui il suo amico Luca Tassinari cantava a squarciagola durante la sua festa di compleanno: Scusate ragazzi ma stasera non riesco a fare più storie, sono rimasta scioccata dal video che ho appena postato. Sono andata indietro al ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Non è stata per niente una bella scoperta quella fatta dall’ex concorrente de L’Isola dei Famosi e de La Pupa e il secchione, che hato sul suo profilo Instagram unin cui il suoMarioentra in casa con una ragazza dai capelli biondi che non è la: In una Instagram Stories successiva inoltreha spiegato che il suo obiettivo primario era quello di scovare tra le registrazioni delle telecamere di casa unin cui il suo amico Luca Tassinari cantava a squarciagola durante la sua festa di compleanno: Scusate ragazzi ma stasera non riesco a fare più storie, sono rimasta scioccata dalche ho appena postato. Sono andata indietro al ...

