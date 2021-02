Il M5s prende le distanze da Draghi "No fiducia a un governo tecnico" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) E' destinato a scatenare un vero e proprio terremoto la 'soluzione Draghi' prospettata dal Capo dello Stato, Mattarella. Il Movimento 5 stelle si è posizionato sul fronte del no. Sarebbe stato, raccontano fonti parlamentari pentastellate, direttamente Grillo a dettare la linea. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 3 febbraio 2021) E' destinato a scatenare un vero e proprio terremoto la 'soluzione' prospettata dal Capo dello Stato, Mattarella. Il Movimento 5 stelle si è posizionato sul fronte del no. Sarebbe stato, raccontano fonti parlamentari pentastellate, direttamente Grillo a dettare la linea. Segui su affaritaliani.it

