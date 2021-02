Il M5S naufraga. I grillini frastornati e presi a sberle politiche dicono (per adesso) no a Draghi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) frastornati, presi a cazzotti politici, naufragati nelle loro incapacità. I Cinquestelle vivono un incubo, sono i grandi sconfitti. Hanno tentato di tutto pur di restare incollati alle poltrone, anche a costo di perdere la faccia. Telefonate, riunioni, convocazioni, i voltagabbana trasformati in eroi, i traditori chiamati costruttori. Poi il tracollo. E ora la “bomba” Draghi. Ufficialmente annunciano il no, ma le divisioni all’interno del M5S sono evidenti, nette, pesanti. Si gioca per la conquista del Movimento. Il primo a mettere le mani avanti è Alessandro Di Battista. Gioca d’anticipo e stronca su Facebook il nome dell’ex numero uno della Bce. «Repetita iuvant…», scrive l’esponente dei Cinquestelle postando un suo articolo del 31 agosto scorso, pubblicato sulla testata online Tpi.it. Un articolo in cui ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 febbraio 2021)a cazzotti politici,ti nelle loro incapacità. I Cinquestelle vivono un incubo, sono i grandi sconfitti. Hanno tentato di tutto pur di restare incollati alle poltrone, anche a costo di perdere la faccia. Telefonate, riunioni, convocazioni, i voltagabbana trasformati in eroi, i traditori chiamati costruttori. Poi il tracollo. E ora la “bomba”. Ufficialmente annunciano il no, ma le divisioni all’interno del M5S sono evidenti, nette, pesanti. Si gioca per la conquista del Movimento. Il primo a mettere le mani avanti è Alessandro Di Battista. Gioca d’anticipo e stronca su Facebook il nome dell’ex numero uno della Bce. «Repetita iuvant…», scrive l’esponente dei Cinquestelle postando un suo articolo del 31 agosto scorso, pubblicato sulla testata online Tpi.it. Un articolo in cui ...

