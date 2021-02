Guenda Goria si stringe a Dayane: il commovente messaggio (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Guenda Goria ha deciso di scrivere un commovente messaggio per Dayane Mello dopo la perdita di Lucas: commoventi parole Dayane Mello e Guenda Goria, Fonte foto: Instagram (@ GuendaGoria; @ Dayanemelloreal)Il terribile lutto di Dayane Mello ha lasciato tutti senza parole ed anche Guenda Goria, ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip‘, ha deciso di stringersi alla modella con un commovente messaggio: le parole della figlia di Maria Teresa Ruta. Come ormai sicuramente tutti già sapranno, per Dayane oggi è stata una giornata davvero molto difficile, infatti, solo poche ... Leggi su chenews (Di mercoledì 3 febbraio 2021)ha deciso di scrivere unperMello dopo la perdita di Lucas: commoventi paroleMello e, Fonte foto: Instagram (@; @melloreal)Il terribile lutto diMello ha lasciato tutti senza parole ed anche, ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip‘, ha deciso dirsi alla modella con un: le parole della figlia di Maria Teresa Ruta. Come ormai sicuramente tutti già sapranno, peroggi è stata una giornata davvero molto difficile, infatti, solo poche ...

gossipnewitalia : Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, va' a pranzo con quest'ultimo, ma tra i due non finisce b… - JuanPab37682368 : RT @SamanthaPolline: GUENDA GORIA che indirettamente da uno schiaffo morale a più di metà casa anche da eliminata . Ascoltatela ne varrà la… - AngeloLorello : @Glcrazycrazyboy @DeliaPagliuca @guenda_ggoria A causa di un tumore ai polmoni come riportò il Qn “La Repubblica” A… - iconicham : Bonafede, Mes, Arcuri, vaccini, Alta Velocità, Assenza di tecna nelle winx, terzo singolo di Chromatica, Roulette s… - guenda_ggoria : Mario Draghi cominciò la sua carriera politica come consigliere di Giovanni Goria, uomo profondamente per bene che… -