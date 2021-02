Governo: Orfini, 'sì a Draghi, ma più che una alleanza serve il Pd protagonista' (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb (Adnkronos) - "Io credo che si debba fare di tutto perché il Governo Draghi nasca. Adesso serve una guida al paese, come ricordava ieri il Presidente Mattarella". Lo scrive Matteo Orfini sulla sua pagina Facebook. "Vedremo che Governo sarà e quale maggioranza lo sosterrà. Comprendo e condivido lo sforzo di portare anche le altre forze della ex maggioranza a sostenere questo Governo. Ma c'è un punto che dobbiamo avere chiaro: serve il Pd. E serve che torni ad essere protagonista. Lo pensavo in questi mesi, lo penso ancor più oggi", spiega Orfini. "Non possiamo affidarci solo alla politica delle alleanze (soprattutto nel momento in cui giustamente proponiamo una riforma elettorale che non le prevede). Non ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb (Adnkronos) - "Io credo che si debba fare di tutto perché ilnasca. Adessouna guida al paese, come ricordava ieri il Presidente Mattarella". Lo scrive Matteosulla sua pagina Facebook. "Vedremo chesarà e quale maggioranza lo sosterrà. Comprendo e condivido lo sforzo di portare anche le altre forze della ex maggioranza a sostenere questo. Ma c'è un punto che dobbiamo avere chiaro:il Pd. Eche torni ad essere. Lo pensavo in questi mesi, lo penso ancor più oggi", spiega. "Non possiamo affidarci solo alla politica delle alleanze (soprattutto nel momento in cui giustamente proponiamo una riforma elettorale che non le prevede). Non ...

Corrado0M : @orfini, mi meraviglio di te. Se non si è fatto un governo politico, è perché tutti i partiti (PD compreso, con gra… - ottotonto : @orfini Caro, Orfini ora da te mi aspetto lo stesso coraggio che hai avuto nel commentare alle tre di notte il ris… - RCaricati : @orfini Tu sei uno di quelli che ha lavorato nell'ombra per #renzi per far cadere questo governo - 979kay : leggo i commenti al post di ieri sera di Orfini su facebook, un circo. abbiamo insultato tutti Renzi per il bad tim… - SaltarelliGraz2 : @orfini Cortesia istituzionale a parte. In realtà è una grossa cazzata e spero voi non vi comportiate come con il g… -