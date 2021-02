Ecco chi ha convinto Mattarella a chiamare Draghi per un governo di alto profilo (di Marco Antonellis) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’Italia per tenere a bada il crollo del Pil al – 8,8% ha complessivamente varato misure pari a circa il 6,6% del Pil, 113 miliardi, a cui si aggiungono 300 miliardi di crediti oggetto di moratoria e 150 miliardi di prestiti garantiti. Si tratta di uno degli interventi più rilevanti d’Europa paragonabile solo a quello messo in campo dalla Germania. Più precisamente:* decreto Cura Italia: 20 miliardi* decreto Liquidità: 0,1 miliardi* decreto Rilancio: 55,3 miliardi* decreto Agosto: 24,9 miliardi* decreto Ristori: 3,3 miliardi* decreto Ristori bis: 1,6 miliardi* decreto Ristori ter: 0,4 miliardi* Decreto ristori quater: 8 miliardi In totale, si tratta di miliardi di euro che il mondo ha accettato che l’Italia spendesse e che con un ulteriore investimento di 209 miliardi di Recovery plan pensava di recuperare nell’arco di 10 anni. Ma invece cosa succede? Succede che il piano italiano ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’Italia per tenere a bada il crollo del Pil al – 8,8% ha complessivamente varato misure pari a circa il 6,6% del Pil, 113 miliardi, a cui si aggiungono 300 miliardi di crediti oggetto di moratoria e 150 miliardi di prestiti garantiti. Si tratta di uno degli interventi più rilevanti d’Europa paragonabile solo a quello messo in campo dalla Germania. Più precisamente:* decreto Cura Italia: 20 miliardi* decreto Liquidità: 0,1 miliardi* decreto Rilancio: 55,3 miliardi* decreto Agosto: 24,9 miliardi* decreto Ristori: 3,3 miliardi* decreto Ristori bis: 1,6 miliardi* decreto Ristori ter: 0,4 miliardi* Decreto ristori quater: 8 miliardi In totale, si tratta di miliardi di euro che il mondo ha accettato che l’Italia spendesse e che con un ulteriore investimento di 209 miliardi di Recovery plan pensava di recuperare nell’arco di 10 anni. Ma invece cosa succede? Succede che il piano italiano ...

