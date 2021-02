Coronavirus | i numeri in chiaro Sebastiani | «Ogni mese muoiono 15mila persone | servono mini lockdown di 10 giorni» – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) «Ci sono regioni, come Piemonte, Toscana e Campania, in cui la curva dei contagi sta risalendo in maniera evidente. In altre, invece, si è appiattita, come nel Lazio o in Lombardia. Intanto le terapie intensive stanno scendendo in maniera lineare un po’ in tutta Italia, mentre sono in netta crescita in Calabria, Umbria e Bolzano. I decessi per Covid, che restano ancora molto alti, sono in calo nelle ultime settimane mentre preoccupano gli ingressi in rianimazione dove siamo passati da una curva in discesa all’appiattimento». A mettere iinoggi è il matematico del Cnr, il professor Giovanni, che a Open commenta i dati diffusi oggi dalstero della Salute e dalla Protezione civile. Ancora 477 decessi nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività che sale e con un calo di ricoveri, terapie ...