Conte | «Sanchez sia più cinico | impietosi i numeri degli attaccanti» – VIDEO

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Antonioha parlato di Alexisdopo la partita contro la Juventus Antonio, allenatore dell’Inter, al termine della partita di Coppa Italia persa contro la Juventus ha parlato anche di Alexise del suo attacco. «Non so seabbia accusato un po’ di stanchezza, sicuramente ha cercato di dare il massimo anche lui. Ma anche lui sotto porta deve essere piùe più cattivo, perché ipoi sono. E per gliparlano ie questi devono essere più importanti per». Leggi su Calcionews24.com

L'allenatore dell'Inter Antonioha parlato di Alexisdopo la partita contro la Juventus... l'allenatore dell'Inter , Antonioha commentato così il rendimento del suo attacco, lanciando una frecciata aAS ROMA NEWS – Alexis Sanchez, un problema per l’Inter e, chissà, un pericolo scampato per la Roma. L’attaccante cileno non sta vivendo una stagione fortunata con la maglia nerazzurra, tra problemi ...Antonio Conte, allenatore dell’Inter, al termine della partita di Coppa Italia persa contro la Juventus ha parlato anche di Alexis Sanchez e del suo attacco. «Non so se Sanchez abbia accusato un po’ d ...