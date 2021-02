Como-Juventus Under23, le probabili formazioni (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La Juventus Under23 continua la sua rincorsa per aggiudicarsi un posto nei Playoff della Serie C girone A e provare il salto di categoria. Gli uomini di Zauli, che hanno battuto la Giana Erminio in rimonta nel turno precedente, questa sera affronteranno il Como di mister Gattuso. LEGGI ANCHE: Juventus, regina del mercato invernale: in Italia ha speso più di tutte I bianconeri con 33 punti sono settimi in classifica a soli dodici lunghezze dal Renate che guida il girone e a dieci dai Lariani. Lamberto Zauli ha già fatto esordire il nuovo acquisto proveniente dal Marsiglia Marley Aké, e questa sera potrebbe farlo partire dal primo minuto. Como-Juventus Under23, sfida ardua per gli uomini di Zauli Dragusin, Felix ed Alcibiade, calciatori della ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Lacontinua la sua rincorsa per aggiudicarsi un posto nei Playoff della Serie C girone A e provare il salto di categoria. Gli uomini di Zauli, che hanno battuto la Giana Erminio in rimonta nel turno precedente, questa sera affronteranno ildi mister Gattuso. LEGGI ANCHE:, regina del mercato invernale: in Italia ha speso più di tutte I bianconeri con 33 punti sono settimi in classifica a soli dodici lunghezze dal Renate che guida il girone e a dieci dai Lariani. Lamberto Zauli ha già fatto esordire il nuovo acquisto proveniente dal Marsiglia Marley Aké, e questa sera potrebbe farlo partire dal primo minuto., sfida ardua per gli uomini di Zauli Dragusin, Felix ed Alcibiade, calciatori della ...

TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Como-Juventus U23, a breve le formazioni ufficiali - DNAJUVE1897 : U23 | I convocati per la sfida di Como - BiancoNero1905 : #Under23 | I convocati per la sfida di Como #JuventusU23 #ForzaJuve - Pall_Gonfiato : Ecco tutte le informazioni necessarie per vedere #Como-#JuventusU23. #SerieC - NotizieIN : DIRETTA TV Napoli-Atalanta (Coppa Italia) Streaming Como-Juventus U23 Gratis, dove vedere Partite Oggi. Venerdì Fio… -