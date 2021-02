Chi è Mario Draghi | ex governatore della Bce | tifoso della Roma e scacchista online | come la pensa su pandemia | giovani e futuro

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)è chiamato a un altro salvataggio, l’ennesimo nella sua carriera. È infatti lui l’uomo designato dal Quirinale per mettere in piedi un governo di «alto profilo» –ha detto ieri al termine delle consultazioni Sergio Mattarella -, istituzionale. Intanto si cominciano a contare le macerie di questa crisi di Governo. A chi, nei giorni scorsi, aveva chiesto ase avrebbe mai accettato un incarico, avrebbe detto: «purché la maggioranza sia sufficientemente ampia». La speranza era quella di non dover mai rispondere alla chiamata del Colle: questo avrebbe significato dover constatare il fallimentopolitica italiana. E invece. La carriera Nato anel 1947,frequenta il liceo gesuita – con Giancarlo Magalli, ...

...la rottura nella ex maggioranza di Governo e la convocazione al Quirinale dell'ex presidente della BceDraghi in vista della possibile formazione del nuovo Governo. Si è trattato, racconta...'Non ci vengano a chiedere di votareDraghi. Abbiamo fatto di tutto. Perfino annientarci negli uffici a lavorare pur di dare una mano ane aveva bisogno. Questo per noi è stato governare l'Italia. Lo abbiamo fatto avendo contro ...L'ex numero uno della Bce su cui Mattarella fa affidamento ...Mario Draghi potrebbe presentarsi al Quirinale con la lista dei Ministri del suo governo già pronta. In molti ieri sera lo hanno già pensato. Il Governo che ...