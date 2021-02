antoniospadaro : Chi è Mario #Draghi? Una riflessione de La Civiltà Cattolica sul suo contributo: - aspeciale : Fresco di stampa, 'L'artefice' in edizione tascabile @RizzoliLibri arriva oggi in libreria. @jrandow e io raccont… - Agenzia_Ansa : Chi è Mario #Draghi. L'ex numero uno della #Bce su cui #Mattarella fa affidamento - VIDEOGRAFICA - #crisidigoverno… - nicolini_luigi : RT @FmMosca: Noi qua scherziamo, ci incazziamo e sfogliamo, ma avete presente chi ha chiamato Mattarella al Quirinale? MARIO DRAGHI L'uomo… - Thelma02559007 : RT @francescatotolo: Dalle svendite pubbliche ai giochetti sullo #spread. Chi è davvero #Draghi. #Grecia #Troika -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Mario

"Abbiamo fatto di tutto. Perfino annientarci negli uffici a lavorare pur di dare una mano ane aveva bisogno". Ma "non ci vengano a chiedere di votareDraghi". Danilo Toninelli, esponente pentastellato, esprime su Facebook la sua contrarietà all'opzione dell'ex governatore della ...ha rapporti con grillini vada personalmente alla ricerca di un pacato ragionamento. Uno per uno ... Lo scouting dei ministri contiani per bruciare supere andare a votare. L'attesa della mossa ...Chi glielo spiega a Borghi e Bagnai ... questa irresponnsabilità da parte di forze che dovessero decidere compatte di non votare la fiducia a Mario Draghi: il M5S, Lega, Fratelli d'Italia, e nel caso ...“La digitalizzazione accelerata dalla pandemia è divenuta necessità, ma la visione di lungo periodo deve sposarsi con l’azione immediata”: solo qualche mese fa, l’ex presidente della Bce scelto da Mat ...