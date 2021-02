Calcio: Lazio, hackerato il profilo twitter di Immobile (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos - Il profilo twitter dell'attaccante della Lazio Ciro Immobile, è stato hackerato e rubato nella giornata di oggi. Ora il proprietario del social è un certo Samil Berk, social e digital media specialist. E' stato lo stesso bomber biancoceleste ha spiegare la situazione attraverso una storia sul suo profilo Instagram: “Purtroppo mi hanno rubato l'account twitter. Questo strano personaggio potrebbe twittare qualsiasi cosa perché è riuscito a entrare rubando la password. Non so neanche come abbia fatto, visto che non la ricordo neanche io. Sono tre anni che non entro nel profilo. Grazie a chi mi ha segnalato questa cosa, così ho potuto avvisare tutti”. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos - Ildell'attaccante dellaCiro, è statoe rubato nella giornata di oggi. Ora il proprietario del social è un certo Samil Berk, social e digital media specialist. E' stato lo stesso bomber biancoceleste ha spiegare la situazione attraverso una storia sul suoInstagram: “Purtroppo mi hanno rubato l'account. Questo strano personaggio potrebbe twittare qualsiasi cosa perché è riuscito a entrare rubando la password. Non so neanche come abbia fatto, visto che non la ricordo neanche io. Sono tre anni che non entro nel. Grazie a chi mi ha segnalato questa cosa, così ho potuto avvisare tutti”.

