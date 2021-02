ATP Cup 2021, Matteo Berrettini: “Ho fatto un’ottima preparazione. Monfils un lottatore” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Matteo Berrettini ha battuto per 6-4 6-2 Gael Monfils nel secondo singolare della sfida tra Italia e Francia del Girone C dell’ATP Cup 2021 di tennis, che è stata vinta dalla selezione italiana, approdata così già in semifinale. A fine incontro l’azzurro ha rilasciato le consuete dichiarazioni a caldo ai microfoni degli organizzatori della manifestazione. Così inizia Berrettini: “Avevo giocato con Monfils agli US Open, lui è un giocatore molto solido, questo ragazzo è un grandissimo lottatore che non molla mai. Sapevo, visto quanto successo agli US Open, che potevo aspettarmi qualsiasi punteggio. Sicuramente io ho fatto un’ottima preparazione“. Gli obiettivi dell’azzurro: “Sono concentrato sul mio livello di tennis, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021)ha battuto per 6-4 6-2 Gaelnel secondo singolare della sfida tra Italia e Francia del Girone C dell’ATP Cupdi tennis, che è stata vinta dalla selezione italiana, approdata così già in semifinale. A fine incontro l’azzurro ha rilasciato le consuete dichiarazioni a caldo ai microfoni degli organizzatori della manifestazione. Così inizia: “Avevo giocato conagli US Open, lui è un giocatore molto solido, questo ragazzo è un grandissimoche non molla mai. Sapevo, visto quanto successo agli US Open, che potevo aspettarmi qualsiasi punteggio. Sicuramente io ho“. Gli obiettivi dell’azzurro: “Sono concentrato sul mio livello di tennis, ...

