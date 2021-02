Voli Covid-tested, Troncone: “Risposta efficace a Covid. Auspicabile estendere protocollo” (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – I Voli Covid-tested si sono rivelati una “Risposta efficace” alla diffusione della pandemia di Covid-19 e, nell’ottica di un periodo più o meno prolungato di coesistenza con il virus, possono costituire una “strategia di successo” per la ripresa del trasporto aereo, in una situazione che ancora oggi appare “molto complessa” e necessita di strumenti idonei a “gestire la situazione nel breve termine”. Così si è espresso l’Amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, in occasione del webinar di ACI Europe “Covid-tested flights. The way forward – Aeroporti di Roma”. A fronte dei limiti evidenziati dalla procedura della quarantena volontaria, adottata ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – Isi sono rivelati una “” alla diffusione della pandemia di-19 e, nell’ottica di un periodo più o meno prolungato di coesistenza con il virus, possono costituire una “strategia di successo” per la ripresa del trasporto aereo, in una situazione che ancora oggi appare “molto complessa” e necessita di strumenti idonei a “gestire la situazione nel breve termine”. Così si è espresso l’Amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco, in occasione del webinar di ACI Europe “flights. The way forward – Aeroporti di Roma”. A fronte dei limiti evidenziati dalla procedura della quarantena volontaria, adottata ...

