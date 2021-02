Virus, ecco come avere più vaccini: la ricetta degli esperti (Di martedì 2 febbraio 2021) Accordi fra le aziende, aiuti dall'Asia o sospensione dei brevetti sono le possibili strade. Guido Rasi: "Ma servirebbe più aiuto dal pubblico. Fabbricare vaccini a Rna è un'impresa totalmente nuova" Leggi su repubblica (Di martedì 2 febbraio 2021) Accordi fra le aziende, aiuti dall'Asia o sospensione dei brevetti sono le possibili strade. Guido Rasi: "Ma servirebbe più aiuto dal pubblico. Fabbricarea Rna è un'impresa totalmente nuova"

